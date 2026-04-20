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Hud
24
11:24
۞ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ٢٤
۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤
۞ مَثَلُ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
كَٱلۡأَعۡمَىٰ
وَٱلۡأَصَمِّ
وَٱلۡبَصِيرِ
وَٱلسَّمِيعِۚ
هَلۡ
يَسۡتَوِيَانِ
مَثَلًاۚ
أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ
٢٤
[24] อุปมาของทั้งสองฝ่ายดังเช่นคนตาบอดและหูหนวก กับคนมองเห็นและได้ยิน ทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกันหรือ พวกท่านมิได้ไตร่ตรองหรือ
ตัฟซีร
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หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿مَثَلُ﴾ صِفَة ﴿ٱلۡفَرِیقَیۡنِ﴾ الْكُفَّار وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿كَٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡأَصَمِّ﴾ هَذَا مَثَل الْكَافِر ﴿وَٱلۡبَصِیرِ وَٱلسَّمِیعِۚ﴾ هَذَا مَثَل الْمُؤْمِن ﴿هَلۡ یَسۡتَوِیَانِ مَثَلًاۚ﴾ لَا ﴿أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ٢٤﴾ فِيهِ إدْغَام التَّاء فِي الْأَصْل فِي الذَّال تتعظون
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
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