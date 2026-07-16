Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
54
20:54
كلوا وارعوا انعامكم ان في ذالك لايات لاولي النهى ٥٤
كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ٥٤
كُلُواْ
وَٱرۡعَوۡاْ
أَنۡعَٰمَكُمۡۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّأُوْلِي
ٱلنُّهَىٰ
٥٤
˹so˺ eat and graze your cattle. Surely in this are signs for people of sound judgment.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
] خۆیشتان بخۆن لهو ڕزق و ڕۆزیهی خوای گهوره، وه ئاژهڵهكانیشتانی لێ بلهوهڕێنن [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (٥٤)
] به دڵنیایى ئهمانه ههمووی نیشانهیه لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خواى گهوره بۆ كهسانێك كه خاوهنی عهقڵ و ژیرى بن و هۆشمهند بن.