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Tafsir: Taha 20:49
Taha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَن
رَّبُّكُمَا
يَٰمُوسَىٰ
٤٩
Pharaoh asked, “Who then is the Lord of you two, O Moses?”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Fir'awn akawaambia wote wawili kwa njia ya kukanusha, «Basi ni nani Mola wenu, ewe Mūsā?»