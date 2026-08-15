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Tafsir: Taha 20:125
Taha
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
رَبِّ
لِمَ
حَشَرۡتَنِيٓ
أَعۡمَىٰ
وَقَدۡ
كُنتُ
بَصِيرٗا
١٢٥
They will cry, “My Lord! Why have you raised me up blind, although I used to see?”
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥)
] ئهویش ئهڵێ: ئهی پهروهردگار بۆ به كوێری حهشرم ئهكهی له كاتێكدا كه من له دونیا ههردوو چاوم بینا بووهو كوێر نهبووم.