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Tafsir: Taha 20:116
Taha
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
قُلۡنَا
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ٱسۡجُدُواْ
لِأٓدَمَ
فَسَجَدُوٓاْ
إِلَّآ
إِبۡلِيسَ
أَبَىٰ
١١٦
And ˹remember˺ when We said to the angels, “Prostrate before Adam,” so they all did—but not Iblîs,
1
who refused ˹arrogantly˺.
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Tafseer Al-Baghawi
قوله تعالى :
( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى )
أن يسجد .