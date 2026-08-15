Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:108
Taha
108
20:108
يوميذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمان فلا تسمع الا همسا ١٠٨
يَوْمَئِذٍۢ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ ۖ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًۭا ١٠٨
يَوۡمَئِذٖ
يَتَّبِعُونَ
ٱلدَّاعِيَ
لَا
عِوَجَ
لَهُۥۖ
وَخَشَعَتِ
ٱلۡأَصۡوَاتُ
لِلرَّحۡمَٰنِ
فَلَا
تَسۡمَعُ
إِلَّا
هَمۡسٗا
١٠٨
On that Day all will follow the caller ˹for assembly˺, ˹and˺ none will dare to deviate. All voices will be hushed before the Most Compassionate. Only whispers
1
will be heard.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ
] لهو ڕۆژهدا خهڵكی ههمووی شوێنی بانگخوازی خوای گهوره ئهكهوێ بهرهو ساحهی مهحشهر (ئهگهر له دونیا شوێنى بكهوتنایه باشتر بوو بۆیان) [
لَا عِوَجَ لَهُ
] هیچ كهسێك نیه لا بدات یان بتوانێ لا بدات و بهلایهكی تردا بڕوات، بهڵكو ههموویان شوێنى دهنگهكه دهكهون [
وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
] وه دهنگهكان ههمووی كپ و هێمن و بێدهنگ ئهبن له ترسی خوای گهورهدا یان لهبهر بیستنی قسهی خوای گهوره [
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨)
] هیچ شتێك نابیستی تهنها چپهو دهنگی نزم نهبێت، یان دهنگى پێیهكان.