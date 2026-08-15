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Tafsir: Taha 20:107
Taha
107
20:107
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
with neither depressions nor elevations to be seen.”
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)
] هیچ گێڕی و دۆڵ و شیو و شاخ و بهرزى و نزمى تیا نابینیت و ڕێك و تهخت ئهبێ.