Hakkımızda

1995'teki kuruluşundan bu yana, Quran.com, Kuran'ı herkesin anlayabileceği, gerçek ve etkileşimi kolay bir şekilde erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. Her gün, dünya çapında milyonlarca insan Kuran'ı okumak, dinlemek, incelemek ve üzerinde düşünmek için Quran.com'a yöneliyor; ister hayat boyu öğrenci, ister akademisyen olsunlar, ister yolculuklarına yeni başlamış olsunlar.

Misyonumuz

Kuran'ın okunması, anlaşılması ve üzerinde düşünülmesi amaçlanmıştır. Misyonumuz, güvenilir, iyi tasarlanmış ve derinlemesine zenginleştirici bir Kuran deneyimi sunarak erişim engellerini kaldırmak ve bireyleri ve toplulukları güçlendirmektir. Doğruluk, açıklık ve samimiyet ilkeleriyle yönlendirilen Kuran ile etkileşim kurmak isteyen herkes için güvenilir bir kaynak olmayı hedefliyoruz.

Temel Özellikler ve Teklifler

Quran.com, Kur'an'la etkileşimin her aşamasını desteklemek için tasarlanmıştır: okuma ve ezberlemeden çalışma ve tefekküre kadar. Özelliklerimiz şunları içerir:

Kullanıcı Dostu Kur'an Arayüzü – Herhangi bir cihazda temiz ve sezgisel bir okuma deneyimi.

Çoklu Tercüme ve Tefsir – Tefsir ile birlikte birden fazla dilde tercümelere erişim.

Sesli Okumalar – Dünyaca ünlü Karilerin yüksek kaliteli okumalarını dinleyin ve kelime kelime takip edin.

Gelişmiş Arama ve Gezinme – Kuran'ın tamamında ayetleri anında konu veya anahtar kelimelere göre bulun.

Ayet İşaretleme ve Notlar – Ayetleri kaydedin ve daha sonra başvurmak üzere kişisel düşüncelerinizi yazın.

QuranReflect Entegrasyonu – Bilim insanları ve bireyler tarafından paylaşılan yansımalar ve içgörüler aracılığıyla küresel bir toplulukla etkileşim kurun.

Okuma İlerleme Takibi ve Hedefleri – Günlük hedeflerinizi ve okuma geçmişinizi takip edin

Geliştiriciler için API'ler – İslami uygulamaları ve Ar-Ge'yi güçlendirecek içerik ve özelliklere ücretsiz erişim.

Ve daha fazlası, Elhamdülillah.

Biz Kimiz

Quran.com, Kuran'ın herkese ücretsiz ve ticari çıkarlar olmadan erişilebilir olmasını sağlamak için kamusal bir güven olarak kurulan bir vakıftır. 501(c)(3) kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Quran.Foundation tarafından yönetilir ve Kuran.com'u, dünyaya yüksek kaliteli, gerçek Kuran kaynakları sağlama misyonunun bir parçası olarak sürdürür ve geliştirir. Taahhüdümüz, Kuran'a ve okuyucularına mükemmellik, samimiyet ve sorumlulukla hizmet etmektir.

Küresel Bir Çaba

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, birincil dijital Kuran kaynağı olarak Quran.com'a güveniyor. İster okumak, ister düşünmek, ister ezberlemek veya çalışmak için gelsinler, ortak bir amaçları var: Allah'ın sözleriyle bağlantı kurmak için samimi bir arzu.

Büyümeye devam ederken, Quran.com'un Kuran ile etkileşim kurmak isteyen herkes için güvenilir, erişilebilir ve güzel tasarlanmış bir alan olmaya devam etmesini sağlamaya kararlıyız.

Krediler

Kuran-ı Kerim'in dünya çapında milyonlarca insana ulaşmasını sağlayan bu projeye destek veren ve katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.