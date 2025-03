Ontwikkelingshulp

Word lid van de QDC-gemeenschap van moslimbouwers en technologen. Meld u aan voor de Quran.com Discord om deel te nemen en samen te werken met de toonaangevende islamitische technologie voor gemeenschapsopbouw. Word lid van de community

Asalamu Alykom, Allereerst hartelijk dank voor uw interesse om ons te helpen Quran.com en zijn projecten te ontwikkelen. We werken graag met je samen!

We hebben een aantal projecten die allemaal op Github worden gehost. Je vindt ze allemaal hier . Maar om ze te schetsen:

Meestal gebruiken we Github-projecten als bron voor waar we nu aan moeten werken, wat er gaat gebeuren en welke bugs er zijn die moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld deze url heeft een lijst met bugs, dingen waar we hulp bij nodig hebben en aankomende functies.

Als je vragen hebt of contact wilt opnemen met de beheerders, schrijf dan gewoon een probleem! We komen zo snel mogelijk bij je terug, inshAllah.

Bedankt voor het lezen! Ik kijk ernaar uit om je wat code te zien plegen!

- Quran.com-team