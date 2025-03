Over ons

Sinds de oprichting in 1995 heeft Quran.com zich ingezet om de Koran voor iedereen beschikbaar te maken op een manier die duidelijk, authentiek en gemakkelijk te gebruiken is. Elke dag wenden miljoenen mensen wereldwijd zich tot Quran.com om de Koran te lezen, te luisteren, te bestuderen en erover na te denken, of ze nu levenslange studenten, geleerden of net aan hun reis beginnen.

Onze Missie

De Koran is bedoeld om te worden gelezen, begrepen en over nagedacht. Onze missie is om barrières voor toegang weg te nemen en individuen en gemeenschappen te versterken door een betrouwbare, goed ontworpen en diep verrijkende Koranische ervaring te bieden. We streven ernaar om een vertrouwde bron te zijn voor iedereen die zich met de Koran wil bezighouden, geleid door de principes van nauwkeurigheid, helderheid en oprechtheid.

Belangrijkste kenmerken en aanbiedingen

Quran.com is ontworpen om elke fase van betrokkenheid bij de Koran te ondersteunen, van lezen en memoriseren tot studeren en reflecteren. Onze functies omvatten:

Gebruiksvriendelijke Koraninterface – Een heldere en intuïtieve leeservaring op elk apparaat.

Meerdere vertalingen en tafsir – Toegang tot vertalingen in meerdere talen, samen met tafsir.

Audiorecitaties – Luister naar hoogwaardige recitaties van de wereldberoemde Qaris, met de mogelijkheid om woord voor woord mee te volgen.

Geavanceerd zoeken en navigeren – Vind direct verzen op onderwerp of trefwoorden in de hele Koran.

Ayah-bladwijzers en notities – Sla verzen op en schrijf persoonlijke reflecties voor later gebruik.

QuranReflect-integratie – Betrek een wereldwijde gemeenschap bij de reflecties en inzichten die door geleerden en individuen worden gedeeld.

Lezen voortgang bijhouden en doelen – Houd uw dagelijkse doelen en leesgeschiedenis bij

API's voor ontwikkelaars – Gratis toegang tot content en functies voor islamitische apps en R&D.

En nog veel meer, Alhamdullilah.

Wie we zijn

Quran.com is een waqf (stichting), opgericht als een publiek trust om ervoor te zorgen dat de Koran voor iedereen toegankelijk blijft, gratis en zonder commerciële belangen. Het wordt beheerd door Quran.Foundation, een 501(c)(3) non-profitorganisatie, die Quran.com in stand houdt en ontwikkelt als onderdeel van haar missie om hoogwaardige, authentieke Koranische bronnen aan de wereld te leveren. Onze toewijding is om de Koran en haar lezers te dienen met uitmuntendheid, oprechtheid en verantwoordelijkheid.

Een wereldwijde inspanning

Miljoenen mensen van over de hele wereld vertrouwen op Quran.com als hun primaire digitale Koranbron. Of ze nu komen om te reciteren, reflecteren, memoriseren of studeren, ze delen een gemeenschappelijk doel: een oprecht verlangen om verbinding te maken met de woorden van Allah.

Terwijl we blijven groeien, blijven we toegewijd om ervoor te zorgen dat Quran.com een vertrouwde, toegankelijke en prachtig ontworpen ruimte blijft voor iedereen die zich wil bezighouden met de Koran.

Credits

Wij willen graag onze dank betuigen aan iedereen die dit project heeft gesteund en eraan heeft bijgedragen. Zo is de Koran voor miljoenen mensen over de hele wereld toegankelijk geworden.