Aiuto allo sviluppo

Unisciti alla comunità QDC di costruttori e tecnologi musulmani. Iscriviti al Quran.com Discord per partecipare e collaborare con la principale tecnologia islamica per la costruzione di comunità. Unisciti alla comunità

Asalamu Alykom, In primo luogo, grazie mille per il tuo interesse ad aiutarci a sviluppare Quran.com e i suoi progetti. Siamo entusiasti di lavorare con te!

Abbiamo un numero di progetti tutti ospitati su Github. Li trovate tutti qui . Ma per delinearli:

In genere usiamo progetti Github come fonte su cosa lavorare dopo, cosa sta succedendo e quali bug esistono che devono essere risolti. Ad esempio questo URL contiene un elenco di bug, cose per cui abbiamo bisogno di aiuto e funzionalità imminenti.

Se hai domande o vuoi contattare i manutentori, scrivi un problema! Ti risponderemo il prima possibile, inshAllah.

Grazie per aver letto! Non vedo l'ora di vederti commettere del codice!

- Corano.com squadra