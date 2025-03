Chi siamo

Sin dalla sua fondazione nel 1995, Quran.com si è impegnata a rendere il Corano disponibile a tutti in un modo che sia chiaro, autentico e facile da usare. Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo si rivolgono a Quran.com per leggere, ascoltare, studiare e riflettere sul Corano, che siano studenti da tutta la vita, studiosi o che abbiano appena iniziato il loro viaggio.

La nostra missione

Il Corano è pensato per essere letto, compreso e riflettuto. La nostra missione è quella di rimuovere le barriere all'accesso e di dare potere a individui e comunità offrendo un'esperienza coranica affidabile, ben progettata e profondamente arricchente. Vogliamo essere una fonte affidabile per chiunque cerchi di impegnarsi con il Corano, guidati dai principi di accuratezza, chiarezza e sincerità.

Caratteristiche principali e offerte

Quran.com è progettato per supportare ogni fase dell'impegno con il Corano, dalla lettura e memorizzazione allo studio e alla riflessione. Le nostre funzionalità includono:

Interfaccia del Corano intuitiva: un'esperienza di lettura pulita e intuitiva su qualsiasi dispositivo.

Traduzioni multiple e Tafsir: accesso alle traduzioni in più lingue, insieme al tafsir.

Recitazioni audio: ascolta le recitazioni di alta qualità dei Qaris di fama mondiale, con la possibilità di seguire parola per parola.

Ricerca e navigazione avanzate: trova istantaneamente i versetti per argomento o parole chiave nell'intero Corano.

Segnalibri e note del versetto: salva i versetti e scrivi riflessioni personali per consultarli in seguito.

Integrazione di QuranReflect: interagisci con una comunità globale attraverso riflessioni e approfondimenti condivisi da studiosi e singoli individui.

Monitoraggio dei progressi e degli obiettivi di lettura: tieni traccia dei tuoi obiettivi giornalieri e della cronologia di lettura

API per sviluppatori: accesso gratuito a contenuti e funzionalità per potenziare app islamiche e ricerca e sviluppo.

E molto altro ancora, Alhamdullilah.

Chi siamo

Quran.com è un waqf (fondo di dotazione), istituito come trust pubblico per garantire che il Corano resti accessibile a tutti, gratuitamente e senza interessi commerciali. È gestito da Quran.Foundation, un'organizzazione non-profit 501(c)(3), che sostiene e sviluppa Quran.com come parte della sua missione di fornire risorse coraniche autentiche e di alta qualità al mondo. Il nostro impegno è quello di servire il Corano e i suoi lettori con eccellenza, sincerità e responsabilità.

Uno sforzo globale

Milioni di persone da tutto il mondo si affidano a Quran.com come principale risorsa digitale del Corano. Che vengano per recitare, riflettere, memorizzare o studiare, condividono uno scopo comune: un sincero desiderio di entrare in contatto con le parole di Allah.

Mentre continuiamo a crescere, rimaniamo impegnati a garantire che Quran.com rimanga uno spazio affidabile, accessibile e splendidamente progettato per chiunque cerchi di interagire con il Corano.

Crediti

Esprimiamo la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto e contribuito a questo progetto, contribuendo a rendere il Corano accessibile a milioni di persone in tutto il mondo.