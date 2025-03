Le Calendrier Coranique Global

Le Calendrier Coranique Global est un programme encourageant la lecture engagée de l'intégralité du Coran, à partir de la fin d'un Ramadan, jusqu'au début du suivant. Nous vous encourageons à prendre le temps de comprendre, et de réfléchir aux Ayahs afin d’avoir une connexion plus profonde et plus sincère.