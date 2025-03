À propos de nous

Depuis sa création en 1995, Quran.com s'est engagé à rendre le Coran accessible à tous d'une manière claire, authentique et facile à comprendre. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde entier se tournent vers Quran.com pour lire, écouter, étudier et réfléchir sur le Coran, qu'ils soient des étudiants de longue date, des érudits ou qu'ils commencent tout juste leur parcours.

Notre mission

Le Coran est destiné à être lu, compris et médité. Notre mission est de supprimer les obstacles à l’accès et de responsabiliser les individus et les communautés en offrant une expérience coranique fiable, bien conçue et profondément enrichissante. Notre objectif est de servir de source fiable pour quiconque cherche à s’engager avec le Coran, guidé par les principes d’exactitude, de clarté et de sincérité.

Principales caractéristiques et offres

Quran.com est conçu pour accompagner chaque étape de l'apprentissage du Coran, de la lecture et de la mémorisation à l'étude et à la réflexion. Nos fonctionnalités comprennent :

Interface conviviale du Coran – Une expérience de lecture claire et intuitive sur n’importe quel appareil.

Traductions multiples et Tafsir – Accès aux traductions dans plusieurs langues, ainsi qu'au tafsir.

Récitations audio – Écoutez des récitations de haute qualité de Qaris de renommée mondiale, avec la possibilité de suivre mot par mot.

Recherche et navigation avancées – Trouvez instantanément des versets par sujet ou par mots-clés dans tout le Coran.

Signet et notes sur les versets – Enregistrez des versets et écrivez des réflexions personnelles pour référence ultérieure.

Intégration QuranReflect – Engagez-vous avec une communauté mondiale à travers des réflexions et des idées partagées par des universitaires et des particuliers.

Suivi des progrès et objectifs de lecture – Suivez vos objectifs quotidiens et votre historique de lecture

API pour les développeurs – Accès gratuit au contenu et aux fonctionnalités pour alimenter les applications islamiques et la R&D.

Et bien plus encore, Alhamdullilah.

Qui sommes-nous

Quran.com est un waqf (fonds de dotation), créé en tant que fiducie publique pour garantir que le Coran reste accessible à tous, gratuitement et sans intérêts commerciaux. Il est géré par Quran.Foundation, une organisation à but non lucratif 501(c)(3), qui soutient et développe Quran.com dans le cadre de sa mission de fournir au monde des ressources coraniques authentiques et de haute qualité. Notre engagement est de servir le Coran et ses lecteurs avec excellence, sincérité et responsabilité.

Un effort mondial

Des millions de personnes du monde entier comptent sur Quran.com comme principale ressource numérique du Coran. Qu'ils viennent pour réciter, réfléchir, mémoriser ou étudier, ils partagent un objectif commun : un désir sincère de se connecter aux paroles d'Allah.

Alors que nous continuons à nous développer, nous restons déterminés à faire en sorte que Quran.com reste un espace fiable, accessible et magnifiquement conçu pour quiconque cherche à s'engager avec le Coran.

Crédits

Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont soutenu et contribué à ce projet, contribuant ainsi à rendre le Coran accessible à des millions de personnes dans le monde.