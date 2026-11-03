Tarjuma
Chunguza tarjuma za Qur'ani kwa lugha na mtafsiri.
Afar1 tarjuma
Albanian2 tarjuma
Amazigh1 tarjuma
Amharic2 tarjuma
Arabic1 tarjuma
Asante1 tarjuma
Assamese1 tarjuma
Azeri2 tarjuma
Bambara2 tarjuma
Bengali4 tarjuma
Bosnian3 tarjuma
Bulgarian1 tarjuma
Central khmer2 tarjuma
Chechen1 tarjuma
Chinese3 tarjuma
Croatian1 tarjuma
Czech1 tarjuma
Dari1 tarjuma
Divehi2 tarjuma
Dutch3 tarjuma
English9 tarjuma
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 tarjuma
Finnish1 tarjuma
French3 tarjuma
Fulah1 tarjuma
Ganda1 tarjuma
German2 tarjuma
Gujarati1 tarjuma
Hausa1 tarjuma
Hebrew1 tarjuma
Hindi1 tarjuma
Indonesian3 tarjuma
Italian1 tarjuma
Japanese2 tarjuma
Kannada2 tarjuma
Kazakh2 tarjuma
Kinyarwanda1 tarjuma
Korean2 tarjuma
Kurdish2 tarjuma
Kyrgyz, kirghiz1 tarjuma
Lingala1 tarjuma
Lithuanian1 tarjuma
Macedonian1 tarjuma
Malay1 tarjuma
Malayalam3 tarjuma
Maranao1 tarjuma
Marathi1 tarjuma
Moore1 tarjuma
Nepali1 tarjuma
Norwegian1 tarjuma
Oromo1 tarjuma
Pashto2 tarjuma
Persian2 tarjuma
Polish1 tarjuma
Portuguese2 tarjuma
Punjabi1 tarjuma
Romanian3 tarjuma
Rundi1 tarjuma
Russian3 tarjuma
Serbian1 tarjuma
Sindhi1 tarjuma
Sinhala, sinhalese1 tarjuma
Somali2 tarjuma
Spanish3 tarjuma
Swahili2 tarjuma
Swedish1 tarjuma
Tagalog1 tarjuma
Tajik3 tarjuma
Tamil3 tarjuma
Tatar1 tarjuma
Telugu1 tarjuma
Thai2 tarjuma
Turkish5 tarjuma
Uighur, uyghur1 tarjuma
Ukrainian1 tarjuma
Urdu8 tarjuma
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 tarjuma
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com