Ingia
Ingia
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Tarjuma

Chunguza tarjuma za Qur'ani kwa lugha na mtafsiri.

Afar

1 tarjuma
Mahmoud Abdulqader HamzaTranslation provided by IslamHouse.com

Albanian

2 tarjuma
Hasan Efendi NahiHasan Efendi NahiTranslation provided by IslamHouse.comSherif AhmetiSherif Ahmeti

Amazigh

1 tarjuma
Ramdane At MansourRamdane At Mansour

Amharic

2 tarjuma
Sadiq and SaniSadiq and SaniTranslation provided by IslamHouse.comAfrica AcademyTranslation provided by IslamHouse.com

Arabic

1 tarjuma
Tafsir Al-Muyasser

Asante

1 tarjuma
Harun IsmailSheikh Haroun IsmaeelTranslation provided by IslamHouse.com

Assamese

1 tarjuma
Shaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanShaykh Rafeequl Islam Habibur-RahmanTranslation provided by IslamHouse.com

Azeri

2 tarjuma
Alikhan MusayevAlikhan MusayevTranslation provided by IslamHouse.comAzerbaijaniAzerbaijani

Bambara

2 tarjuma
Baba Mamady JaniTranslation provided by IslamHouse.comSuliman KantiTranslation provided by IslamHouse.com

Bengali

4 tarjuma
Taisirul QuranTawheed PublicationSheikh Mujibur RahmanDarussalaam PublicationRawai Al-bayanBayaan FoundationDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaDr. Abu Bakr Muhammad ZakariaTranslation provided by IslamHouse.com

Bosnian

3 tarjuma
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comMuhamed MehanovićUnknownTranslation provided by IslamHouse.comBesim KorkutBesim KorkutTranslation provided by IslamHouse.com

Bulgarian

1 tarjuma
Tzvetan TheophanovTzvetan Theophanov

Central khmer

2 tarjuma
Cambodian Muslim Community DevelopmentCambodian Muslim Community DevelopmentTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Chechen

1 tarjuma
Magomed MagomedovMagomed Magomedov

Chinese

3 tarjuma
Chinese Translation (Simplified) - Ma JianMa JianMuhammad MakinMakinTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad SulaimanTranslation provided by IslamHouse.com

Croatian

1 tarjuma
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Czech

1 tarjuma
CzechCzech

Dari

1 tarjuma
Mawlawi Muhammad Anwar BadkhashaniTranslation provided by IslamHouse.com

Divehi

2 tarjuma
Office of the president of MaldivesOffice of the president of MaldivesAbu Bakr Ibrahim Ali (Bakurube)Abu Bakr Ibrahim Ali

Dutch

3 tarjuma
Malak Faris AbdalsalaamMalak Faris AbdalsalaamSofian S. SiregarSofian S. SiregarRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

English

9 tarjuma
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration

Filipino

1 tarjuma
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Finnish

1 tarjuma
FinnishFinnish

French

3 tarjuma
Montada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad HamidullahMuhammad HamidullahTranslation provided by IslamHouse.comRashid MaashTranslation provided by IslamHouse.com

Fulah

1 tarjuma
Rowad Translation CenterRowad Translation Center

Ganda

1 tarjuma
African Development FoundationAfrican Development FoundationTranslation provided by IslamHouse.com

German

2 tarjuma
Abu Reda Muhammad ibn AhmadAbu Reda Muhammad ibn AhmadTranslation provided by IslamHouse.comFrank Bubenheim and NadeemA. S. F. Bubenheim and N. ElyasTranslation provided by IslamHouse.com

Gujarati

1 tarjuma
Rabila Al-UmryRabila Al-UmryTranslation provided by IslamHouse.com

Hausa

1 tarjuma
Abubakar Mahmood JummiAbubakar Mahmood JummiTranslation provided by IslamHouse.com

Hebrew

1 tarjuma
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Hindi

1 tarjuma
Maulana Azizul Haque al-UmariMaulana Azizul Haque al-UmariTranslation provided by IslamHouse.com

Indonesian

3 tarjuma
King Fahad Quran ComplexKing Fahad Quran ComplexTranslation provided by IslamHouse.comThe Sabiq CompanyThe Sabiq companyTranslation provided by IslamHouse.comIndonesian Islamic Affairs MinistryUnknownTranslation provided by IslamHouse.com

Italian

1 tarjuma
Hamza Roberto PiccardoHamza Roberto Piccardo

Japanese

2 tarjuma
Ryoichi MitaRyoichi MitaSaeed SatoSaeed SatoTranslation provided by IslamHouse.com

Kannada

2 tarjuma
Hamza ButurTranslation provided by IslamHouse.comKannada TranslationKannada Translation

Kazakh

2 tarjuma
Khalifa AltayKhalifa AltayTranslation provided by IslamHouse.comKhalifah AltaiKhalifah AltaiTranslation provided by IslamHouse.com

Kinyarwanda

1 tarjuma
The Rwanda Muslims Association TeamTranslation provided by IslamHouse.com

Korean

2 tarjuma
KoreanKoreanHamed ChoiHamed ChoiTranslation provided by IslamHouse.com

Kurdish

2 tarjuma
Burhan Muhammad-AminBurhan Muhammad-AminMuhammad Saleh BamokiMuhammad Saleh BamokiTranslation provided by IslamHouse.com

Kyrgyz, kirghiz

1 tarjuma
Shamsuddin HakimovShamsuddin Hakimov AbdulkhaliqTranslation provided by IslamHouse.com

Lingala

1 tarjuma
Mohammed BalangogoTranslation provided by IslamHouse.com

Lithuanian

1 tarjuma
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Macedonian

1 tarjuma
Macedonian ScholarsTranslation provided by IslamHouse.com

Malay

1 tarjuma
Abdullah Muhammad BasmeihAbdullah Muhammad Basmeih

Malayalam

3 tarjuma
Muhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorMuhammad Karakunnu and Vanidas ElayavoorAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadAbdul-Hamid Haidar & Kanhi MuhammadTranslation provided by IslamHouse.comMalayalam Translation (Abdul Hameed and Kunhi)Cheriyamundam Abdul Hameed and Kunhi Mohammed Parappoor

Maranao

1 tarjuma
MaranaoMaranao

Marathi

1 tarjuma
Muhammad Shafi’i AnsariMuhammad Shafi’i AnsariTranslation provided by IslamHouse.com

Moore

1 tarjuma
Rowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Nepali

1 tarjuma
Ahl Al-Hadith Central Society of NepalAhl Al-Hadith Central Society of NepalTranslation provided by IslamHouse.com

Norwegian

1 tarjuma
NorwegianNorwegian

Oromo

1 tarjuma
Ghali Apapur ApaghunaGhali Apapur ApaghunaTranslation provided by IslamHouse.com

Pashto

2 tarjuma
Zakaria AbulsalamZakaria AbulsalamTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Persian

2 tarjuma
IslamHouse.comIslamHouse.comTranslation provided by IslamHouse.comHussein Taji Kal DariHussein Taji Kal Dari

Polish

1 tarjuma
Józef BielawskiJózef Bielawski

Portuguese

2 tarjuma
Helmi NasrHelmi NasrTranslation provided by IslamHouse.comSamir El-HayekSamir El-Hayek

Punjabi

1 tarjuma
Arif HalimTranslation provided by IslamHouse.com

Romanian

3 tarjuma
GrigoreGeorge GrigoreIslamic and Cultural LeagueTranslation provided by IslamHouse.comIslam4ro.comTranslation provided by IslamHouse.com

Rundi

1 tarjuma
Yusuf GhetiTranslation provided by IslamHouse.com

Russian

3 tarjuma
Abu AdelAbu AdelMinistry of Awqaf, EgyptMinistry of Awqaf, EgyptElmir KulievElmir Kuliev

Serbian

1 tarjuma
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Sindhi

1 tarjuma
Taj Mehmood AmrotiTaj Mehmood Amroti

Sinhala, sinhalese

1 tarjuma
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Somali

2 tarjuma
Mahmud Muhammad AbduhMahmud Muhammad AbduhAbdullah Hassan YacoubTranslation provided by IslamHouse.com

Spanish

3 tarjuma
Sheikh Isa GarciaSheikh Isa GarciaTranslation provided by IslamHouse.comMontada Islamic FoundationMontada Islamic FoundationTranslation provided by IslamHouse.comNoor International CenterNoor International CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swahili

2 tarjuma
Ali Muhsin Al-BarwaniTranslation provided by IslamHouse.comRowad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Swedish

1 tarjuma
Knut BernströmKnut Bernström

Tagalog

1 tarjuma
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Tajik

3 tarjuma
Khawaja Mirof & Khawaja MirKhawaja Mirof & Khawaja MirTranslation provided by IslamHouse.comPioneers of Translation CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comTajikAbdolMohammad Ayati

Tamil

3 tarjuma
Sheikh Omar Sharif bin Abdul SalamSheikh Omar Sharif bin Abdul SalamTranslation provided by IslamHouse.comJan Trust FoundationJan Trust FoundationAbdul Hameed BaqaviAbdul Hameed BaqaviTranslation provided by IslamHouse.com

Tatar

1 tarjuma
TatarTatar

Telugu

1 tarjuma
Maulana Abder-Rahim ibn MuhammadMaulana Abder-Rahim ibn MuhammadTranslation provided by IslamHouse.com

Thai

2 tarjuma
Society of Institutes and UniversitiesSociety of Institutes and UniversitiesTranslation provided by IslamHouse.comThai Translation (King Fahad Quran Complex)King Fahad Quran Complex

Turkish

5 tarjuma
Dar Al-Salam CenterDar Al-Salam CenterTranslation provided by IslamHouse.comTurkish Translation (Diyanet)Diyanet IsleriMuslim ShahinMuslim ShahinTranslation provided by IslamHouse.comShaban BritchShaban BritchTranslation provided by IslamHouse.comElmalili Hamdi YazirElmalili Hamdi Yazir

Uighur, uyghur

1 tarjuma
Muhammad SalehMuhammad SalehTranslation provided by IslamHouse.com

Ukrainian

1 tarjuma
Dr. Mikhailo YaqubovicDr. Mikhailo YaqubovicTranslation provided by IslamHouse.com

Urdu

8 tarjuma
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan

Uzbek

4 tarjuma
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com

Vietnamese

2 tarjuma
Translation Pioneers CenterRuwwad CenterTranslation provided by IslamHouse.comHasan Abdul-KarimHasan Abdul-KarimTranslation provided by IslamHouse.com

Yau,yuw

1 tarjuma
Abdul Hamid SilikaTranslation provided by IslamHouse.com

Yoruba

1 tarjuma
Shaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniShaykh Abu Rahimah Mikael AykyuniTranslation provided by IslamHouse.com