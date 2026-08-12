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Tafsir: Yusuf 12:24
Yusuf
24
12:24
ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ٢٤
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٢٤
وَلَقَدۡ
هَمَّتۡ
بِهِۦۖ
وَهَمَّ
بِهَا
لَوۡلَآ
أَن
رَّءَا
بُرۡهَٰنَ
رَبِّهِۦۚ
كَذَٰلِكَ
لِنَصۡرِفَ
عَنۡهُ
ٱلسُّوٓءَ
وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ
إِنَّهُۥ
مِنۡ
عِبَادِنَا
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
٢٤
Tafsir
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
] ئافرهتهكه ویستی خراپه لهگهڵ یوسفدا بكات [
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ
] خیلافێكی زۆر لهم ئایهته ههیه ئیمامی (الشنقيطى) بهدرێژی باسی دهكات بگهڕێوه سهرى زۆر بهسوده، بۆچوونى تهواو ئهوهیه كه پێش و پاشێك له ئایهتهكه ههیه، واته: (لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ هَمَّ بِهَا) ئهگهر بهڵگهی خوای گهورهی نهبینیایه ئهوه یوسفیش -
صلی الله علیه وسلم
- به دڵ دڵی بهلای ئافرهتهكهدا دهچوو بهڵام بهڵگهی خوای گهورهی بینی، واته: بیری كردهوه له تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره ئهو كاته ئهسڵهن هیچ ههمم و ختورهیش بهدڵیدا نههاتووه، وه ئهگهر هاتبێتیش ئهوهی دڵ به تاوان نانووسرێ، وه زۆر شتى ئیسرائیلیات له كتێبى تهفسیرهكاندا باسكراوه كه شایان نیه به یوسف پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- [
كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤)
] بهم شێوازه بۆ ئهوهی كه خراپهكاری و زینا له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- دوور بخهینهوه، بهراستى ئهو یهكێك بوو له بهنده ههڵبژێراو و دڵسۆزو چاك و پاكهكانى خوای گهوره.