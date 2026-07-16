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Yusuf
12
12:12
ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون ١٢
أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢
أَرۡسِلۡهُ
مَعَنَا
غَدٗا
يَرۡتَعۡ
وَيَلۡعَبۡ
وَإِنَّا
لَهُۥ
لَحَٰفِظُونَ
١٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَرۡسِلۡهُ مَعَنَا غَدࣰا﴾ إلَى الصَّحْرَاء ﴿نَرۡتَعۡ وَنَلۡعَبۡ﴾ بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢﴾