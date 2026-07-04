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87
20:87
قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولاكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذالك القى السامري ٨٧
قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًۭا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَـٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ٨٧
قَالُواْ
مَآ
أَخۡلَفۡنَا
مَوۡعِدَكَ
بِمَلۡكِنَا
وَلَٰكِنَّا
حُمِّلۡنَآ
أَوۡزَارٗا
مِّن
زِينَةِ
ٱلۡقَوۡمِ
فَقَذَفۡنَٰهَا
فَكَذَٰلِكَ
أَلۡقَى
ٱلسَّامِرِيُّ
٨٧
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Tabaka
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Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Al-Sa'di
Мы не сделали этого преднамеренно. Дело в том, что мы были обременены украшениями, которые взяли с собой, покидая Египет. Это были украшения, которые мы некогда заимствовали у коптов. Когда ты покинул нас, мы собрали эти украшения для того, чтобы по возвращении ты решил, что нам делать с ними. Точно так же поступил некий самаритянин.