Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ta Ha
84
20:84
قال هم اولاء على اثري وعجلت اليك رب لترضى ٨٤
قَالَ هُمْ أُو۟لَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٨٤
قَالَ
هُمۡ
أُوْلَآءِ
عَلَىٰٓ
أَثَرِي
وَعَجِلۡتُ
إِلَيۡكَ
رَبِّ
لِتَرۡضَىٰ
٨٤
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
Tafakari
Tafakari ni mitazamo ya kibinafsi (iliyokaguliwa kwa minajli ya ubora) na haipaswi kuchukuliwa kama yenye mamlaka.
UmAbdullah
Fuata
miaka 5 iliyopita
·
Kurejelea
Aya 20:84
I want to say sincerely those words that Musa (Alayhi Assalaam) said to his lord when asked why he hurried from his people.
I do not want the feeling of shame that comes over you because you procrastinated and missed the chance to do good or barely made it to that which would Please your Lord. I want to hasten as Allah commands to good. And say sincerely, I hasten so that you may be pleased my Lord.
6
2
Amer Abbas
Fuata
miaka 7 iliyopita
·
Kurejelea
Aya 20:84, 46:31
What are we waiting for? Time is passing by and we're like deer in headlights!
#Urgency
6
0
Gundua Jumuiya ya kutafakari Qur'ani
Aya Iliyotangulia
Aya Inayofuata