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76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنَّٰتُ
عَدۡنٖ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ
وَذَٰلِكَ
جَزَآءُ
مَن
تَزَكَّىٰ
٧٦
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 20:76 hadi 20:77
Правоверные, которые уверовали в Божьих посланников, руководствовались Небесными Писаниями и выполняли обязательные и желательные предписания религии, поселятся в высоких горницах и прекрасных дворцах. Они будут наслаждаться бесконечными удовольствиями на берегах журчащих ручейков. Их уделом будут вечная жизнь и величайшая радость, и они получат то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это вознаграждение будет воздаянием тем, кто очистился от сомнений, неверия, пороков и непослушания Аллаху. Такие люди либо вообще не совершали этих величайших грехов, либо покаялись в совершенных ими грехах. А наряду с этим они очистили свои души и украсили себя правой верой и благими деяниями. Для того чтобы очиститься, человек должен очиститься от скверны и суметь обрести добро, и только при соблюдении этих двух условий человек может очиститься.