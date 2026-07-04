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73
20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
إِنَّآ
ءَامَنَّا
بِرَبِّنَا
لِيَغۡفِرَ
لَنَا
خَطَٰيَٰنَا
وَمَآ
أَكۡرَهۡتَنَا
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلسِّحۡرِۗ
وَٱللَّهُ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓ
٧٣
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Tafakari
Tafakari ni mitazamo ya kibinafsi (iliyokaguliwa kwa minajli ya ubora) na haipaswi kuchukuliwa kama yenye mamlaka.
Ali Ali
Fuata
wiki 48 zilizopita
·
Kurejelea
Aya 20:73, 20:131, 42:36, 55:26-27, 28:60, 93:3
بسم الله الرحمن الرحيم
I woke up today — Alhamdulillāh — not recalling a single dream.
But as the morning settled in, pieces came back to me.
And with them… a wave of nostalgia.
It was about my old friends.
From back in middle school —
the first time I ever truly felt what it meant to have friends.
Back then, I was still homeschooled.
In elementary school, I didn’t really feel the need to belong.
I wasn’t shy — I talked, I laughed —
but I nev...
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