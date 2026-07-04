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72
20:72
قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هاذه الحياة الدنيا ٧٢
قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ٧٢
قَالُواْ
لَن
نُّؤۡثِرَكَ
عَلَىٰ
مَا
جَآءَنَا
مِنَ
ٱلۡبَيِّنَٰتِ
وَٱلَّذِي
فَطَرَنَاۖ
فَٱقۡضِ
مَآ
أَنتَ
قَاضٍۖ
إِنَّمَا
تَقۡضِي
هَٰذِهِ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ٱلدُّنۡيَآ
٧٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Al-Sa'di
Эти знамения свидетельствуют о том, что только Аллах - Единственный Господь Бог, достойный возвеличивания и почитания. Поклонение всем остальным порочно и бесполезно, и поэтому мы не станем отдавать тебе предпочтение перед нашим Творцом и Создателем. Этому не бывать, посему выноси свой приговор. Отруби нам руки и ноги, распни нас на пальмовых деревьях и подвергни нас лютым мукам - ты все равно сможешь одолеть нас только в мирской жизни. Твоим пыткам придет конец, и они не причинят нам вреда, в то время как Аллах подвергает неверующих великим и бесконечным страданиям. Этими словами чародеи ответили на угрозы Фараона о том, что они узнают, чье наказание мучительнее и долговечнее. Из них становится ясно, что каждый благоразумный человек должен сравнивать мирские прелести с прелестями Последней жизни и мирские страдания с наказанием после смерти.