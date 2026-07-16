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63
20:63
قالوا ان هاذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ٦٣
قَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَٰنِ لَسَـٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٦٣
قَالُوٓاْ
إِنۡ
هَٰذَٰنِ
لَسَٰحِرَٰنِ
يُرِيدَانِ
أَن
يُخۡرِجَاكُم
مِّنۡ
أَرۡضِكُم
بِسِحۡرِهِمَا
وَيَذۡهَبَا
بِطَرِيقَتِكُمُ
ٱلۡمُثۡلَىٰ
٦٣
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
] ویستیان خهڵكیان لێ هان بدهن و وتیان: ئهم دووانه (موسى و هارون) دوو ساحیرن بههۆی ئهم سیحرهی كه ئهیكهن ئهیانهوێ له زهوی خۆتان دهرتان بكهن [
وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (٦٣)
] وه ئهم ماڵ و سهروهت و سامانهی كه ئێمه به سیحر كۆمان كردۆتهوه ئهمان بۆ خۆیان بیبهن و لێمان بسهنن و بهسهرماندا زاڵ بن.