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62
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢
فَتَنَٰزَعُوٓاْ
أَمۡرَهُم
بَيۡنَهُمۡ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَىٰ
٦٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Правдивое слово всегда оказывает воздействие на человеческие сердца, и поэтому проповедь Мусы заставила колдунов спорить между собой о том, что предпринять. Возможно, они также спорили о том, действительно ли Муса говорит правду. В тот момент они еще не знали, что они будут делать. Однако Аллаху было угодно, чтобы произошло то, чему было суждено произойти. Аллах пожелал, чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто ожил при полной ясности. Колдуны говорили шепотом и пришли к единому мнению. Они решили, что должны совместными усилиями одержать верх, дабы весь египетский народ обратился в их религию. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что именно говорили друг другу колдуны.