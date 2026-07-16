Ingia
Ingia
Chagua Lugha
20:60
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠

٦٠

Tafsir
Mafunzo
Tafakari