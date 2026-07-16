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51
20:51
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
فَمَا
بَالُ
ٱلۡقُرُونِ
ٱلۡأُولَىٰ
٥١
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (٥١)
] وتی: موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهی باشه دهنگوباس و ههواڵ و بهسهرهاتی ئوممهتانی پێشتر چیه ئهوانهی كه بتیان پهرستووهو به بت پهرستی ڕۆیشتوونه.