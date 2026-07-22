Ingia
Ingia
Chagua Lugha
20:21
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى ٢١
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ٢١

٢١

Tafsir
Mafunzo
Tafakari