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Tafsir: Sad 38:56
Sad
56
38:56
جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦
جَهَنَّمَ
يَصۡلَوۡنَهَا
فَبِئۡسَ
ٱلۡمِهَادُ
٥٦
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم فصله فقال:
{ جَهَنَّمَ }
التي جمع فيها كل عذاب، واشتد حرها، وانتهى قرها
{ يَصْلَوْنَهَا }
أي: يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
{ فَبِئْسَ الْمِهَادُ }
المعد لهم مسكنا ومستقرا.