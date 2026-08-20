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Tafsir: Sad 38:49
Sad
49
38:49
هاذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب ٤٩
هَـٰذَا ذِكْرٌۭ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٤٩
هَٰذَا
ذِكۡرٞۚ
وَإِنَّ
لِلۡمُتَّقِينَ
لَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٤٩
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العربية
Al-Sa'di
Это - напоминание о славных качествах пречистых пророков. В самом начале этой суры Всевышний Аллах назвал Коран увещевающим именно потому, что он содержит в себе столь прекрасные назидания и напоминания. Они обязывают каждого сознательного человека брать пример с похвальных качеств Божьих посланников, напоминают им о милости Господа, который одарил своих избранников благородным нравом и прославил их имя среди остальных творений. До сих пор Всевышний Аллах описывал качества праведников, и это является одной из форм увещевания. Еще одной формой увещевания является напоминание о вознаграждении, которое ожидает праведников, и наказании, которое уготовано для злодеев и грешников. Поэтому далее Аллах поведал о том, что богобоязненным рабам уготовано наилучшее пристанище. Богобоязненные рабы - это верующие мужчины и женщины, которые выполняют то, что приказал Аллах, и избегают всего, что Он запретил. Для них Всевышний Господь сотворил прекрасное пристанище, в котором они остановятся после долгого путешествия. Затем Аллах более подробно описал эту удивительную обитель, которую Он назвал садами вечности. Всевышний сказал: