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Muhammad
19
47:19
فاعلم انه لا الاه الا الله واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ١٩
فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ١٩
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- زانیاریت ههبێ و بزانه بهوهی كه هیچ پهرستراوێك به حهق نیه شایهنی پهرستن بێ جگه له زاتی پیرۆزی (اللَّه) نهبێ وه بهردهوام به لهسهر ئهمه [
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
] (عبدالله¬ی كوڕی سهرجس) دهفهرمێت: هاتمه خزمهت پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- خواردنی دهخوارد منیش لهگهڵیدا خواردم، وتم: ئهی پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- خوای گهوره لێت خۆش بێت، فهرمووی: (له تۆیش خۆش بێت)، وتم: ئهی پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- داوای لێخۆش بوونت بۆ بكهم؟ فهرمووی: (بهڵێ، بۆ خۆیشتان داوا بكهن) وه ئهم ئایهتهی خوێندهوه: وه داوای لێخۆشبوون بكه بۆ تاوانهكانی خۆت و بۆ باوهڕدارانی پیاو و ئافرهت، كه ئهمیش وروژاندن و هاندانه بۆ ئهوهی كه باوهڕداران داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره بكهن، وه پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: (ئهی خهڵكینه داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره بكهن، من له رۆژێكدا زیاتر له حهفتا جار داوای لێخۆشبوون له خوای گهوره دهكهم و بۆ لای دهگهڕێمهوه) [
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)
] وه خوای گهوره زانیاری ههیه بهو كردهوانهی كه ئێوه له دونیادا ئهیكهن یان له قیامهت، یاخود به ڕۆژ ئهیكهن یاخود به شهو، یاخود له شوێنی خۆتان دهیكهن یان له سهفهردا.