Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
32
19:32
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
ﲎ
ﲏ
ﲐ
ﲑ
ﲒ
ﲓ
ﲔ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَبَرَّۢا بِوَ ٰلِدَتِی﴾ منصوب يجعلني مقدرا ﴿وَلَمۡ یَجۡعَلۡنِی جَبَّارࣰا﴾ مُتَعَاظِمًا ﴿شَقِیࣰّا ٣٢﴾ عَاصِيًا لِرَبِّهِ