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Maryam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فأشارت لهم إليه،
أي:
كلموه. وإنما أشارت لذلك، لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها، أن،
تقول:
{ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ْ}
فلما أشارت إليهم بتكليمه،
تعجبوا من ذلك وقالوا:
{ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ْ}
لأن ذلك لم تجر به عادة، ولا حصل من أحد في ذلك السن.