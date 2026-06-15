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Maryam
20
19:20
قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا ٢٠
قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌۭ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّۭا ٢٠
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Rebar Kurdish Tafsir
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ] مهریهمیش سهرى سوڕماو فهرمووی: چۆن من منداڵم ئهبێ له كاتێكدا هیچ مرۆڤێك جیماعی لهگهڵ نهكردووم و لێم نزیك نهبۆتهوه [
وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠)
] وه من شووم نهكردووه به حهڵاڵی، وه داوێن پیسیش نیم كه زینام كردبێ.