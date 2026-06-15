Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
41
11:41
۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
ﱽ ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: بهناوی خوای گهورهوه سهر بكهونه ناو كهشتیهكه، وه بهناوی خوای گهورهوه كهشتیهكه ئهڕوات، وه بهناوی خوای گهورهشهوه لهنگهر ئهگرێ و ئهوهستێتهوه [
إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١)
] بهراستى پهروهردگارم زۆر لێخۆشبووه بۆ تاوانهكان، وه زۆر بهڕهحم و بهزهییه بهوهی كه ئهم كۆمهڵه خهڵكهی ڕزگار كرد [
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
] كاتێك كه كهشتیهكه لهناو ئاوهكهدا ئهڕۆیشت شهپۆلی ئاوهكه وهكو شاخ ئهیدا بهسهریاندا.