Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
38
11:38
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ٣٨
وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٣٨
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
ﱈ
ﱉ
ﱊﱋ
ﱌ
ﱍ
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
] نوح -
صلی الله علیه وسلم
- دهستی كرد به دروست كردنی كهشتیهكه، وه ههر كۆمهڵێك له قهومهكهی بهلایدا تێئهپهڕین گاڵتهیان پێ ئهكردو ئهیانووت: نوح تۆ پێشتر پێغهمبهر بووی ئێستا بووی به دارتاش؟! یاخود ئهیانووت: له وشكانیدا كهشتی دروست ئهكهی ئایا كهشتی له وشكانیدا ئهڕوات؟! گاڵتهیان پێ ئهكرد [
قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨)
] نوحیش -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهگهر ئهمڕۆ ئێوه گاڵتهمان پێ بكهن ئهوه ئێمهش سبهینێ له داهاتوو گاڵته به ئێوه ئهكهین كاتێك كه نوقم ئهبن لهناو ئاوهكهدا.