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Ash-Shuaraa
113
26:113
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
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Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿حِسَابُهُمۡ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّیۖ﴾ فَيُجَازِيهِمْ ﴿لَوۡ تَشۡعُرُونَ ١١٣﴾ تعلمون ذلك ما عبدتموهم