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Ash-Shuaraa
102
26:102
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَلَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةࣰ﴾ رَجْعَة إلَى الدُّنْيَا ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ١٠٢﴾ لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّي وَنَكُون جوابه