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As-Saaffat
157
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧)
] ئهگهر بهڵگهیهك و كتابێكى ئاسمانیتان ههیه ئهم شتانهی تیا نووسراوهتهوه بیهێنن ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.