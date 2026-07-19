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6
30:6
وعد الله لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦
وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦
وَعۡدَ
ٱللَّهِۖ
لَا
يُخۡلِفُ
ٱللَّهُ
وَعۡدَهُۥ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦
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Tafakari
Tafakari ni mitazamo ya kibinafsi (iliyokaguliwa kwa minajli ya ubora) na haipaswi kuchukuliwa kama yenye mamlaka.
Mahjabeen Ahmad
Fuata
miaka 2 iliyopita
·
Kurejelea
Aya 30:6, 94:5-6
Even the most truthful of us can fall short in our promises, not because we never intended to keep them, but so many factors can come in the way, no matter how much we try, our promises can remain unfulfilled because we do not control life.
The only promise we can trust, because His promises do not depend on anyone but Himself, is that of Allah (Al Khaliq) our Creator.
If Allah has promised us فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا
it will happen. F...
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