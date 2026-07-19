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Ar-Rum
55
30:55
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذالك كانوا يوفكون ٥٥
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍۢ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ٥٥
وَيَوۡمَ
تَقُومُ
ٱلسَّاعَةُ
يُقۡسِمُ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
مَا
لَبِثُواْ
غَيۡرَ
سَاعَةٖۚ
كَذَٰلِكَ
كَانُواْ
يُؤۡفَكُونَ
٥٥
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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Tafakari
Tafakari ni mitazamo ya kibinafsi (iliyokaguliwa kwa minajli ya ubora) na haipaswi kuchukuliwa kama yenye mamlaka.
Mohannad Hakeem
Fuata
miaka 4 iliyopita
·
Kurejelea
Aya 23:112-114, 30:55
Allah asks them the question in terms of YEARS: How many years did you spend on earth?
They will answer in DAYS: This is how short life will look like: 'A day or a part of a day!
In another Ayah: The criminals will reflect on their stay in the dunia in hours!!
SubhanaAllah, life is short! a year (2022) has gone!
Let's reflect on our short stay and pack our bags and be ready to leave
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