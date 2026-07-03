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004

4. Sura An-Nisaa

Soma na usikilize Sura An-Nisaa pamoja na tarjuma yake, tafsir, usomaji wa sauti, maana ya neno kwa neno, na unukuzi pia. Tarjuma ya Ministry of Awqaf, Egypt.

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
4:1
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًۭا كَثِيرًۭا وَنِسَآءًۭ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًۭا ١
١
О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и из неё сотворил пару ей - жену, а от них распространил много мужчин и женщин. Вы все происходите из этой души. Бойтесь и чтите Аллаха, у которого просите помощь во всех делах ваших и именем которого вы друг друга упрашиваете, чтите родственные связи и храните их, не разрывайте их, близкие и далёкие. Поистине, Аллах - над вами вечный страж! От него ничто из ваших дел не скроется. Он воздаст вам за них! [[Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! Сура состоит из 176 айатов. Данная сура ниспосылалась на протяжении нескольких месяцев вскоре после неожиданного поражения в сражении "Ухуд", в котором много мусульман было убито из-за их неповиновения и несоблюдения дисциплины. Появилась необходимость заботы о сиротах, вдовах и пленниках войны. Здесь же указаны некоторые права женщин, те права, которых они были лишены при язычестве. Впервые в истории здесь говорится об ограничении многобрачия (полигамии). Ислам ограничил многобрачие четырьмя жёнами, поставив при этом определённые условия. В доисламские времена, во времена невежества арабов, число жён не было ограничено. Эта сура осуждает лицемеров, которые поддерживали врагов ислама, ибо на этом этапе ислам стал приобретать свои характерные черты и очищаться от язычества. В суре рассматриваются также некоторые основные принципы, которыми должны руководствоваться люди вообще, и мусульмане в частности. Она призывает к достойному поведению, равноправию, даёт указание, как относиться к сиротам, женитьбе, опеке и доверию, настаивает на примирении, если оно возможно, что совместимо с истинным благочестием. Аллах в данной суре дал наказ относительно наследства и перехода имущества, а также в отношении женщин, на которых запрещено жениться. В этой суре были затронуты и другие вопросы, такие как богослужение во время войны, непочитание, оказанное Аллаху некоторыми обладателями Писания (например, рассуждения о Марйам, о распятии на кресте Исы). В данной суре говорится также о тех, кого Аллах простит, и о тех, кому не будет прощения. Аллах никогда не простит непочитания и неблагоговения, которые проявляются в придании Ему сотоварищей, но Он простит все другие грехи, кому пожелает.]]
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