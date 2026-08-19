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Tafsir: An-Naml 27:90
An-Naml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
جَآءَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
فَكُبَّتۡ
وُجُوهُهُمۡ
فِي
ٱلنَّارِ
هَلۡ
تُجۡزَوۡنَ
إِلَّا
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٩٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ
] ئهمانه لهسهر ڕوویان فڕێ ئهدرێنه ناو ئاگری دۆزهخهوه [
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠)
] پێشیان ئهووترێ ئایا ئێوه هیچ سزایهك ئهدرێن تهنها بههۆی كردهوه خراپهكانی خۆتانهوه نهبێ؟ واته: زوڵمتان لێ ناكرێ ئهمه سزای كردهوه خراپهكانی خۆتانه.