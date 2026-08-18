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Tafsir: An-Naml 27:72
An-Naml
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
عَسَىٰٓ
أَن
يَكُونَ
رَدِفَ
لَكُم
بَعۡضُ
ٱلَّذِي
تَسۡتَعۡجِلُونَ
٧٢
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ولكن -مع هذا-
قال تعالى محذرا لهم وقوع ما استعجلوه:
{ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ }
أي: قرب منكم وأوشك أن يقع بكم
{ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ }
من العذاب.