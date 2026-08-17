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Tafsir: An-Naml 27:71
An-Naml
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ
هَٰذَا
ٱلۡوَعۡدُ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٧١
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٧١)
] وه كافران ئهڵێن: ئهم بهڵێنهی كه ئێوه به ئێمهی ئهدهن كه ڕۆژێك ههیهو خوای گهوره سزامان ئهدات كهی ئهو ڕۆژه دێت ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.