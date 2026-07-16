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An-Naml
50
27:50
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٠
وَمَكَرُوا۟ مَكْرًۭا وَمَكَرْنَا مَكْرًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠
وَمَكَرُواْ
مَكۡرٗا
وَمَكَرۡنَا
مَكۡرٗا
وَهُمۡ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٥٠
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
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Majibu
Qiraat
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَكَرُوا مَكْرًا
] ئهمانه نهخشهو پیلانیان دانا [
وَمَكَرْنَا مَكْرًا
] خوای گهورهش له دژی ئهوان و لهبهرامبهر نهخشهو پیلانى ئهوان نهخشهو پیلانی بۆ دانان [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٠)
] بهڵام ئهمان ههستیان نهكرد به نهخشهو پیلانی خوای گهوره.