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An-Naml
37
27:37
ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون ٣٧
ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍۢ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةًۭ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ٣٧
ٱرۡجِعۡ
إِلَيۡهِمۡ
فَلَنَأۡتِيَنَّهُم
بِجُنُودٖ
لَّا
قِبَلَ
لَهُم
بِهَا
وَلَنُخۡرِجَنَّهُم
مِّنۡهَآ
أَذِلَّةٗ
وَهُمۡ
صَٰغِرُونَ
٣٧
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Rebar Kurdish Tafsir
{ سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ديارييهكه دهگهڕێنێتهوه} [
ارْجِعْ إِلَيْهِمْ
] به نێردراوهكهی وت: به دیارى¬یهكهیانهوه بگهڕێرهوه بۆ لایان (بۆ لای ئافرهته پاشاكه) [
فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
] پێیان بڵێ: ئهبێ به ئهوهنده سهربازهوه بۆیان بێین كه توانای شهڕو بهرگری كردنیان نهبێت له خۆیان [
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً
] وه ئهبێ به زهلیلی شار بهدهریان بكهین [
وَهُمْ صَاغِرُونَ (٣٧)
] وه ئهبێ ئهوان ملكهچ و زهلیل و ڕیسوا بكهین و بیانكهین به دیل.