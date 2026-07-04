Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
29
27:29
قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم ٢٩
قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌۭ كَرِيمٌ ٢٩
قَالَتۡ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَؤُاْ
إِنِّيٓ
أُلۡقِيَ
إِلَيَّ
كِتَٰبٞ
كَرِيمٌ
٢٩
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
] ئافرهته پاشاكه نامهكهی ههڵگرت و زۆر سهرسام بوو پێى و وتی: ئهی دهسهڵاتداران و پیاو ماقوڵان [
إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩)
] من كتاب و نامهیهكی زۆر گهورهو بهڕێزم پێ گهیشتووه لهبهر ئهوهی قسهی جوانی تیایه.