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Tafsir: An-Najm 53:61
An-Najm
61
53:61
وانتم سامدون ٦١
وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ٦١
وَأَنتُمۡ
سَٰمِدُونَ
٦١
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[
وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١)
] لە كاتێك ئێوە پشتتان هەڵكردووە، یاخود ئێوە ملتان بەرز كردۆتەوە لە لووت بەرزیدا, یاخود بێ ئاگان, یاخود (ابن عەباس) ئەفەرمووێ (سَامِدُونَ) بە زمانی خەڵكی یەمەن بەمانای گۆرانی دێت، واتە: ئێوە گۆرانى دەڵێن .