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Tafsir: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
خَلَقَ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ٱلذَّكَرَ
وَٱلۡأُنثَىٰ
٤٥
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir ya kundi la aya 53:44 hadi 53:45 kwa Lugha ya Kiingereza
Он один властен над жизнью и небытием. Он создает, повелевает и запрещает, а после того как люди умирают, Он воскрешает их, чтобы воздать им за те деяния, которые они совершили в своей земной жизни.